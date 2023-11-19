19 ноября 2023, 01:07
ГУР Украины высказался о переходе украинского летчика на российскую сторону
ГУР Украины назвал переход летчика ВСУ на сторону РФ психологической операцией
Переход летчика ВСУ на российскую сторону в ГУР Украины назвали «информационно-психологической операцией». Такое заявление сделал в Telegram-канале представитель украинской разведки Андрей Юсупов.
Представитель ГУР написал в мессенджере краткое сообщение, в котором назвал переход действующего летчика на российскую сторону запоздалой информационно-психологической операцией. Юсупов не отрицал перехода пилота на сторону противника.
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Действующий летчик ВВС Украины прилетел в Россию 18 ноября. Об этом сообщил российский пилот вертолета Ка-52 с позывным Воевода, который способствовал переходу. Воевода призвал сослуживцев летчика «решительно переходить на сторону России» и освободиться от пропаганды. Бывший военнослужащий ВСУ в ближайшее время планирует дать интервью.
Разведка
Украина
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