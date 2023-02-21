Мир 21 февраля 2023, 03:49 ГУР Минобороны Украины потребовали признать террористической организацией Депутат ГД Обухов потребовал признать ГУР Минобороны Украины террористической организацией РИА «Новости»

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В Генпрокуратуру России поступил запрос о признании Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террористической организацией. С инициативой выступил депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Обухов, сообщили «Известия».

«Одна из целей СВО — денацификация Украины. В связи с этим особую важность приобретает правовая оценка деятельности соответствующих украинских вооруженных формирований, партий и движений нацистского толка как экстремистских и террористических организаций, в том числе для задействования всего инструментария борьбы с ними», — пояснил Обухов изданию.

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Также он призвал признать экстремистской организацией правящую партию Украины «Слуга народа». Обухов напомнил, что она попала во власть, пропагандируя мир, а на деле должна нести ответственность за обстрелы Донбасса и репрессии против русскоязычного населения Украины.

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В Верховной раде рассмотрят очередной проект «анти-Россия» — депутаты предложили отказаться от ряда праздников, в том числе и 8 Марта. Это сделано для «устранение наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат».