Гумштаб РФ объявил о гуманитарной катастрофе в крупных городах Украины

Обстановка в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины приобрела характер гуманитарной катастрофы. Причиной стали несостоятельность и неспособность Киева обеспечить функционирование гумкоридоров. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

«По причине несостоятельности и неспособности украинской стороны обеспечить функционирование гуманитарных коридоров обстановка в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины <…> стремительно ухудшается и приобрела характер гуманитарной катастрофы», — процитировало заявление РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что особенно сложная ситуация складывается в крупных городах: Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе. Россия в полном объеме обеспечила подготовку и безопасность на предполагаемых маршрутах в ходе ранее объявленных гумопераций, добавили в штабе.

С 5 по 7 марта на Украине было зарегистрировано более двух миллионов обращений с просьбами об эвакуации от иностранных посольств и граждан Украины, независимо от места проживания. Россия готова подготовить и провести гуманитарную операцию, добавили в межведомственном координационном комитете Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине. Ее результативность будет зависеть от украинской стороны.