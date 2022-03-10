Гуманитарный коридор в Мариуполе так и не заработал. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«По поводу Мариуполя <…>. Гуманитарный коридор, он так и не заработал. Люди опять козлиными тропами оттуда выходят. За вчерашние сутки, цифра, вышло 28 человек, двое из них дети», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Басурина, в Мариуполе находятся минимум 400 тысяч мирных жителей. Он также отметил, что украинские националистические батальоны не смогут уйти из Мариуполя — им придется сдаться или умереть.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля, приказ о ее начале отдал президент страны Владимир Путин. После этого Запад ввел против Москвы жесткие экономические санкции. На фоне этого иностранные компании начали массово покидать российский рынок.

По информации Минобороны РФ, российские военные за время спецоперации вывели из строя 2911 объектов военной инфраструктуры ВСУ — в частности, 97 самолетов, 107 беспилотников, 141 зенитный ракетный комплекс и 986 танков. Об этом написало РИА ФАН.