Гуманитарный коридор из Харькова могут организовать 6 марта, заявили на Украине

Гуманитарный коридор из Харькова может быть открыт в воскресенье, 6 марта, заявил член украинской делегации на переговорах Украины и России, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Даст бог, завтра в Харькове удастся коридор», — привело РИА «Новости» сообщение Арахамии в Facebook. Так член украинской делегации ответил на комментарии пользователей.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля, через несколько дней — 3 марта — прошел второй раунд переговоров. Все они состоялись на белорусской территории.

После второго раунда стороны договорились о взаимодействии по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Для этого был установлен режим тишины, но в итоге из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины, вечером субботы, 5 марта ВС РФ возобновили наступательные действия.

Третий раунд российско-украинских переговоров должен состояться в понедельник, 7 марта, сообщил ранее Арахамия. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что представители Украины придумывают различные предлоги для уклонения от нового этапа переговоров.