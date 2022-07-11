Гулявшего по Риге в ушанке и с георгиевской лентой мужчину оштрафовали

В Риге полицейским не понравился прохожий, который гулял по улицам города в шапке-ушанке с кокардой. На грудь он прикрепил георгиевскую ленту. Мужчине выписали штраф на 250 евро.

Правоохранители узнали о гулявшем с «символикой тоталитарного режима» от местного жителя, сообщил портал Delfi. Мужчину он заметил в микрорайоне Зиепниеккалнс.

Прибывшие по наводке горожанина полицейские встретили соответствовавшего описанию человека, когда тот выгуливал собаку.

«На голове у него была шапка-ушанка с серпом, молотом и пятиконечной звездой, а на груди — георгиевская лента», — отметили в материале.

Снять символику в разговоре с сотрудниками полиции 52-летний мужчина отказался. Правоохранители зачем-то вызвали ему службу неотложной помощи. Медики осмотрели прохожего и решили, что госпитализация ему не нужна.

В итоге против жителя Риги возбудили дело об административном правонарушении. Ему придется выплатить 250 евро штрафа.

Запрет на георгиевские ленты в Латвии ввели в 2021 году. Их нельзя использовать на развлекательных и праздничных публичных мероприятиях, во время собраний, шествий и пикетов.