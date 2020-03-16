Гуляющим в Каталонии пригрозили штрафом из-за карантина по коронавирусу
Россиянка Мария Кучумова осталась с семьей в каталонском городе Ла-Эскала на двухнедельный карантин по коронавирусу. Девушка уточнила, что за прогулку по улице сейчас можно получить штраф. Об этом сообщило ИА Nation News.
Власти города 13 марта закрыли учебные учреждения, непродовольственные магазины и салоны красоты.
По словам Кучумовой, запретили также покидать дом без веской причины.
«К таким относятся поездки в больницу, на работу, за медикаментами и продуктами», — уточнила она.
Девушка отметила, что за прогулку или поход в гости придется заплатить от 500 до 2000 евро.