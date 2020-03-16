Гуляющим в Каталонии пригрозили штрафом из-за карантина по коронавирусу

Власти города 13 марта закрыли учебные учреждения, непродовольственные магазины и салоны красоты.

По словам Кучумовой, запретили также покидать дом без веской причины.

«К таким относятся поездки в больницу, на работу, за медикаментами и продуктами», — уточнила она.

Девушка отметила, что за прогулку или поход в гости придется заплатить от 500 до 2000 евро.