«Гуляем, пока не стреляют». Жительница Донецка рассказала об обстановке в городе

В Донецке, несмотря на непрекращающиеся обстрелы окраин города, продолжается жизнь. Люди выходят на прогулки. «Гуляем, пока не стреляют», — поделилась с «360» местная жительница.

По словам женщины, ее семья живет в центре города, в последнее время именно по центральным районам обстрелов не было после того, как в марте на Университетской улице разорвалась ракета «Точка-У», тогда погибли более 20 человек.

«Далеко не будем ходить, у меня дача в Макеевке, там женщина погибла», — поделилась собеседница «360».

Она отметила, что за последние восемь лет многие уже даже привыкли к обстрелам, прячутся в бомбоубежищах и подвалах не всегда.

«Да, мы уже за восемь лет привыкли, когда уже совсем сильно [стреляют] — идем в подвал. А так, <…> уже привычка, наверное. У меня внук вчера услышал самолет, кричит: „Бабушка, танки“. Я говорю: „Это не танки, это самолет летит“. Они же гудят, когда летят, работают ребята. Ребята молодцы. Все — и наши, и российские. Гуманитарную помощь, конечно, раздают», — добавила женщина.

Сегодня в Донецк прибыли еще две фуры с гуманитарной помощью из Московской области. Груз собрали в рамках акции «Доброе дело». Ее предложили провести подмосковные школьники, идею поддержал губернатор региона Андрей Воробьев. Первая машина с гумпомощью отправилась в Донбасс еще 16 апреля.