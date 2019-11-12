«Губят Зеленского „любимые друзья“». Украинский телеведущий нашел слабые места президента

Пальчевский считает, что украинский президент ошибается в кадровой политике. По словам телеведущего, Зеленский выбирает своих друзей для ответственных должностей.

«А еще пара назначений. В первую очередь губят Владимира Зеленского «любимые друзья»,— подчеркнул Андрей Пальчевский.

Он также отметил, что Зеленский неправильно выбрал людей, которые должны вывести Незалежную из кризиса, поэтому теперь выглядит растерянно.

Пальчевский выразил несогласие с земельной реформой, которую проводит глава Украины. Владимир Зеленский планирует отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. Это может повысить тарифы на газ.