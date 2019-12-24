Губернаторы Львовской и Закарпатской областей покинули свои должности

«Я хочу поблагодарить всех, поблагодарить двух председателей ОГА. Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата», — отметил Зеленский.

По информации ИА RNS, Мальский и Бондаренко вступили на должности губернаторов в июле текущего года.

Зеленский подчеркнул, что они не брали взяток. По его мнению, это важный момент. Однако украинский президент также обратил внимание на необходимость наличия результатов. Именно они позволяют оценить, какую работу проделали главы регионов.