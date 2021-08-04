Требования отставки главы Нью-Йорка объяснили

Губернатора штата Нью-Йорк, демократа Эндрю Куомо обвинили в сексуальных домогательствах несколько женщин. И если раньше члены демократической партии высказывались об этом уклончиво, сейчас риторика поменялась. По мнению экспертов, это связано с предстоящими выборами в США, рассказали «Известия».

Несколько месяцев назад шесть женщин, работавших в администрации Куомо, одна за другой обвинили его в сексуальных домогательствах. Они рассказали, что он задавал им неуместные вопросы, пытался поцеловать, присылал цветы. Сам Куомо все обвинения отрицал и продолжает отрицать сейчас.

В ассамблее заявили о начале расследования. Члены республиканской партии требовали немедленной отставки Куомо, однако президент США Джо Байден в то время высказывался о ситуации уклончиво, призывая дождаться итогов расследования (оно должно завершиться в конце августа).

В начале августа генпрокурор США заявила, что неподобающее поведение губернатора штата подтвердили еще 179 человек.

После этого Байден заявил, что Куомо должен уйти в отставку. Эксперты считают, что такая смена мнения связана не только с негативным отношениям к домогательствам. В США надвигается новый электоральный цикл: в ноябре 2022 года пройдут промежуточные выборы в конгресс, а также выборы губернаторов в ряде штатов, в том числе и в Нью-Йорке. Отношение к домогательствам у большинства американцев резко негативное. Зная это, демократы понимают, что им невыгоден такой союзник как Куомо.

«Перед выборами партия стремится очиститься от того, за что можно зацепиться. И дело не только в том, что любая такая история будет раскручена противниками демократов. Общий фон в США, учитывая активность таких движений, как MeToo и BLM, вполне подготовлен: отношение к разного рода домогательствам у американцев крайне негативное. И подобные вещи отрицательно влияют на общий подход электората к партии», — пояснил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

С ним согласен президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Обвинения в сторону Куомо были выдвинуты давно, но именно сейчас, когда история набрала обороты, она уже не может не сказаться на репутации демократической партии.

«Сообщается о показаниях около 180 женщин, которых он пытался оскорбить, — наверное, он хотел побить рекорд Гиннесса. Демократы явно решили, что с этой историей пора заканчивать, поскольку она вредит имиджу партии как на федеральном уровне, так и внутри штата. Все-таки губернатор Нью-Йорка — это негласно чуть ли не третья позиция в стране», — сказал эксперт.

Расследование дела Куомо завершится через месяц. Но уже сейчас ясно, что скорее всего губернатор должен будет покинуть пост и партию, а возможно, и предстать перед судом.