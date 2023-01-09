Мир 09 января 2023, 07:09 Губернатора столичного федерального округа в Бразилии отстранили после массовых беспорядков CNN Brazil: Верховный суд Бразилии отстранил губернатора федерального округа Ибанейса Рошу Unsplash

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Верховный суд Бразилии отстранил от должности губернатора столичного федерального округа Ибанейса Рошу после погромов в городе Бразилиа. Беспорядки произошли в ночь на 9 января, рассказал CNN Brazil.

Заседание суда началось в штаб-квартире трех держав в Бразилиа в 22:00 8 января (04:00 9 января по московскому времени), в нем принял участие президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Министр федерального Верховного суда Александр де Мораеш потребовал отстранить от должности губернатора федерального округа Ибанейса Рошу.

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В понедельник губернаторы штатов приедут в Бразилиа на встречу с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой и с представителями Федерального верховного суда, чтобы принять манифест демократии и объединения институтов против организованной акции.

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Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару устроили беспорядки в Бразилиа, вторглись во дворец Планалту, Федеральный верховный суд и Национальный конгресс. Полиция схватила более 400 человек. Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал это попыткой госпереворота.