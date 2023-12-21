Мир 21 декабря 2023, 05:34 Губернатор Запорожья назвал условие переговоров с Украиной Балицкий: мирные переговоры возможны после капитуляции ВСУ РИА «Новости»

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Мирные переговоры с киевскими властями возможны лишь после полной капитуляции Вооруженных сил Украины и отвода воинских формирований НАТО от российских границ. Другие условия будут означать, что специальная военная операция не достигла своих целей. Такое мнение выразил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА «Новости».

«Я считаю, что хорошие переговоры — только полная капитуляция противника. Других переговоров не приемлю», — заявил Балицкий.

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Глава региона добавил, что в противном случае долгосрочного мира не будет, а конфликт продолжится в будущем. По мнению Балицкого, единственная гарантия того, что конфликт не повторится — отвод НАТО на границы 1991 года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в данный момент нет никаких предпосылок для мирных переговоров по Украине.