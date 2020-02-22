Губернатор Тернополя ушел в отставку после эвакуации украинцев из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил это решение.

Ранее мэр Тернополя обращался к Сопелю с просьбой не размещать эвакуированных в санатории в Тернопольской области. Позже появилось видео, где местные жители собрались перед санаторием на молебен, чтобы выразить свой протест.

Под Полтавой, куда в итоге привезли эвакуированных граждан, произошло столкновение демонстрантов с силовиками: автобус с прибывшим забросали камнями.

На данный момент количество заразившихся по всему миру достигло 77,8 тысячи. Около 2,3 тысячи случаев окончилось летальным исходом. Успешно выздоровели 20,9 тысячи человек.