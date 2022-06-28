Губернатор Техаса заявил, что Байден виновен в смерти обнаруженных в фуре мигрантов

Губернатор штата Техас в США Грегг Эбботт обвинил американского президента Джо Байдена и миграционную политику его администрации в смертях десятков мигрантов. Речь идет о людях, найденных в фуре в Сан-Антонио.

«По меньшей мере 42 человека найдены мертвыми в грузовике с мигрантами в Техасе. Эти смерти на совести Байдена. Это итог его смертоносной политики открытых границ», — написал Эбботт в Twitter.

Телеканал ABC ранее передал, что в кузове нашли тела 46 мигрантов, еще 16 человек госпитализировали. Фура стояла на небольшой дороге в Техасе, которая вела к шоссе.

Экс-президент США Дональд Трамп ужесточил миграционную политику и пограничный контроль. Также он выдвинул предложение построить стену на границе с Мексикой. Трамп считал, что данные меры помогут бороться с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией.

Джо Байден, как вступил в должность в 2021 году, подписал указы, смягчающие миграционное законодательство страны. В частности, он отметил введеное его предшественником чрезвычайное положение в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Об этом написало РИА «Новости».