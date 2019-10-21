Губернатор Свердловской области встретился с президентом Белоруссии

Куйвашев указал, что Белоруссия — один из крупнейших партнеров Свердловской области по внешней торговле. В 2018 году товарооборот между ними составил 430 миллионов долларов.

Важнейшими пунктами сотрудничества губернатор назвал новые двигатели для карьерного самосвала, которые производит «Уральский дизель-моторный завод». На встрече Куйвашев и Лукашенко договорились о поставках 20 деталей на сумму 5,7 миллиона евро.

Также был поднят вопрос о поставках на Урал автобусов «Минского автомобильного завода». Именно ими могут обновить екатеринбургский автопарк к Универсиаде-2023.