Мир 15 мая 2023, 22:25 Губернатор Севастополя призвал показать Зеленскому «как в Крыму ничего нет» Глава Севастополя Развозжаев назвал враньем слова Зеленского о состоянии Крыма РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленскоий солгал о состояни Крыма. Ему, как и всему миру, нужно показать видео о развитии полуострова за минувшие девять лет, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Вижу во многих аккаунтах возмущение очередной ложью Зеленского где-то в „Европах“, как на полуострове ничего нет», — написал Развожаев.

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Он предложил вместо агрессии и злобы отправлять Зеленскому в социальных сетях ролик о девятилетии Севастополя «в родной гавани», в котором показали состояние полуострова. Так не только украинский президент, но и весь мир сможет посмотреть, «как в Крыму ничего нет», иронично добавил губернатор.

Зеленский в интервью итальянским СМИ сказал, что на полуострове ничего нет. По его мнению, в Крыму отсутствует туризм, нормальная экономика и нет никакого развития. Глава киевского режима выразил уверенность в том, что на восстановление Украины уйдет много времени, а без Украины это якобы вообще невозможно.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что кабмин поднимет вопрос об отмене решения 1954 года о передаче региона из РСФРС Украинской СССР.