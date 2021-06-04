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    04 июня 2021, 15:20

    Губернатор Сахалина рассказал о предварительной работе по строительству моста на материк

    Дарья Морозова

    Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко рассказал, что идет подготовка к строительству моста между регионом и материковой частью России. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Он считает строительство моста верным решением.

    «По этим вопросам решения принимаю не я, но я точно уверен, что мост будет. По одной простой причине — это логически правильно», — рассказал Лимаренко.

    Также он объявил о начале организационных работ перед строительством.