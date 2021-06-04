Губернатор Сахалина рассказал о предварительной работе по строительству моста на материк
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко рассказал, что идет подготовка к строительству моста между регионом и материковой частью России. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он считает строительство моста верным решением.
«По этим вопросам решения принимаю не я, но я точно уверен, что мост будет. По одной простой причине — это логически правильно», — рассказал Лимаренко.
Также он объявил о начале организационных работ перед строительством.