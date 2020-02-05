Губернатор Псковской области предложил Эстонии ликбез

По данным телеканала «Царьград», Кальюлайд считает, что советско-эстонский Тартуский договор все еще действует. По нему, Эстонии принадлежал в том числе и Печорский край — нынешний район Псковской области. Президент не хочет признавать, что в 1944 году территории из договора вернулись РСФСР.

Губернатор ответил, что у нее пробелы в знаниях истории. Также он предложил эстонцам нанести визит России. Съездить в Псковскую область, вспомнить события на Чудском озере, посетить памятник Александру Невскому.

«Такой образовательный визит мог бы стать полезным и отрезвляющим», — полагает глава области.