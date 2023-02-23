Мир 23 февраля 2023, 17:12 Губернатор Огайо притворился, что выпил воду из-под крана после крушения поезда с химикатами Жители Огайо поймали губернатора Вайна на обмане в связи с техногенной аварией Викимедиа

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Губернатор штата Огайо Майк Де Вайн обманул американцев, сделав вид, что пьет воду из-под крана в доме местного жителя после недавнего крушения поезда с химикатами. Так представитель власти хотел успокоить людей и показать, что вода не опасна для здоровья. Однако пользователи соцсети Reddit распознали обман, написало News.ru.

«Если он не выпьет бокал до дна, я отдам свой голос другому кандидату», — заявил один из возмущенных пользователей.

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Крупная железнодорожная авария случилась в начале февраля, писал «Взгляд». Поезд перевозил ядовитый и легковоспламеняющийся винилхлорид. Цистерны с химикатами опрокинулись, загорелись и взорвались, опасные вещества попали в атмосферу. Происшествие даже окрестили «Чернобылем в Огайо».

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Людей эвакуировали из города, вернуться им разрешили через неделю. Жители жаловались на недомогания, однако министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения находится в пределах допустимых норм.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что администрация президента США Джо Байдена «замалчивает американские провалы», связанные с перевозками опасных для здоровья веществ, сообщило издание «Москва 24».