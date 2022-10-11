Губернатор Одесской области заявил о работе ПВО в регионе | 360°

Мир 11 октября 2022, 10:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Губернатор Одесской области заявил о работе ПВО в регионе Губернатор Одесской области Марченко: в регионе начала работать ПВО РИА Новости

Читать 360tv в

Средства противовоздушной обороны работают в Одесской области Украины. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Максим Марченко.

«Прошу находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги», — сказал он в видеообращении.

Реклама

Украинская «Телевизионная служба новостей» заявила о работе ПВО в Хмельницкой области, написало РИА «Новости».

Реклама

Утром во вторник появилась информация о взрывах в Одесской области, Киевской области, Виннице. Также СМИ 11 октября написали, что воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил на оперативном совещании с членами Совбеза о нанесении массированного удара по объектам украинской инфраструктуры. Минобороны позже сообщило, что цели были достигнуты. Путин подчеркнул, что при дальнейших попытках украинских властей совершить теракты территории России, ответы будут жесткими.

0 1 0 0 0 0