Губернатор Одесской области заявил о работе ПВО в регионе | 360°

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Губернатор Одесской области заявил о работе ПВО в регионе

Губернатор Одесской области Марченко: в регионе начала работать ПВО

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Средства противовоздушной обороны работают в Одесской области Украины. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Максим Марченко.

«Прошу находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги», — сказал он в видеообращении.

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Украинская «Телевизионная служба новостей» заявила о работе ПВО в Хмельницкой области, написало РИА «Новости».

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Утром во вторник появилась информация о взрывах в Одесской области, Киевской области, Виннице. Также СМИ 11 октября написали, что воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил на оперативном совещании с членами Совбеза о нанесении массированного удара по объектам украинской инфраструктуры. Минобороны позже сообщило, что цели были достигнуты. Путин подчеркнул, что при дальнейших попытках украинских властей совершить теракты территории России, ответы будут жесткими.

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