Мир 09 февраля 2024, 03:16 Губернатор объяснил громкие звуки в небе над Курском Губернатор Старовойт объяснил звуки в небе над Курском работой Минобороны РФ РИА «Новости»

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Громкие звуки над Курском и Курским районом были слышны из-за работы российского оборонного ведомства. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он попросил жителей региона сохранять спокойствие.

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Ранее украинские боевики обстреляли Курскую область. Под атаку попала деревня в Рыльском районе. Как отмечал Старовойт, никто не пострадал. Из-за ударов ВСУ повредились линии электропередачи. Когда стало безопасно, работники экстренных служб занялись их восстановлением.

Также 6 февраля украинские военные атаковали с помощью беспилотника село Вознесеновка в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, дрон упал и сдетонировал. В результате атаки никто из жителей не пострадал, однако пробило крышу склада на территории сельскохозяйственного предприятия. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.