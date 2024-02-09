09 февраля 2024, 03:16
Губернатор объяснил громкие звуки в небе над Курском
Губернатор Старовойт объяснил звуки в небе над Курском работой Минобороны РФ
Громкие звуки над Курском и Курским районом были слышны из-за работы российского оборонного ведомства. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
Он попросил жителей региона сохранять спокойствие.
Реклама
Ранее украинские боевики обстреляли Курскую область. Под атаку попала деревня в Рыльском районе. Как отмечал Старовойт, никто не пострадал. Из-за ударов ВСУ повредились линии электропередачи. Когда стало безопасно, работники экстренных служб занялись их восстановлением.
Также 6 февраля украинские военные атаковали с помощью беспилотника село Вознесеновка в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, дрон упал и сдетонировал. В результате атаки никто из жителей не пострадал, однако пробило крышу склада на территории сельскохозяйственного предприятия. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
Беспилотники
Военные
ВСУ
Работа
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама