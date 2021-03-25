Губернатор Нью-Йорка предложил легализовать марихуану

В американском штате Нью-Йорк легализуют продажу марихуаны в немедицинских целях. Голосование за законопроект пройдет на следующей неделе.

Как пишет газета New York Post со ссылкой на членов заксобрания, большинство демократов в обеих палатах выскажутся за легализацию.

Согласно предлагаемому закону, жителям Нью-Йорка старше 21 года моно хранить до 85 граммов каннабиса для личного употребления. Также с декабря 2022 года предполагается его официальная продажа в специализированных магазинах, а в штате создать специальный регулирующий орган.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо уже в третий раз предлагает легализовать марихуану законодателям. В 2019 и 2020 годах предложения не получили отклика. На этот раз у Куомо есть причина, которая может заинтересовать законодателей. Он отметил, что потери из-за пандемии штат может восполнить благодаря налоговым отчислениям от продажи каннабиса.

Если законодатели поддержут инициативу Куомо, то Нью-Йорк станет 15-м штатом, где марихуану легализовали в немедицинских целях.