    30 мая 2020, 18:25

    Губернатор Миннесоты впервые полностью мобилизовал Нацгвардию

    Алена Макаренко

    Губернатор Миннесоты Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии США на территории штата. Такое происходит впервые со времен Второй мировой войны. С этим заявлением выступил глава Нацгвардии США в штате Миннесота генерал-майор Джон Дженсен, сообщила телекомпания CNN.
    Губернатор Миннесоты впервые полностью мобилизовал Нацгвардию

    Полная мобилизация Нацгвардии нужна для установления порядка на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией.

    «Вчера мы начали мобилизацию дополнительных сил», — объявил Дженсен.

    Число бойцов Нацгвардии, задействованных в установлении порядка, может достигнуть 2,5 тысячи к 12:00 по местному времени (20:00 по Москве) 30 мая.

    «Я поручаю [генерал-майору] Дженсену полностью мобилизовать Национальную гвардию. Мера, которую не принимали ни разу за всю 164-летнюю историю Нацгвардии Миннесоты», — сказал Уолз.

    Массовые беспорядки начались в Миннесоте и десятке других американских городов после гибели Флойда. Перед этим в интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на афроамериканца наручники, повалили на землю и навалились на него втроем. Один из правоохранителей наступил ему коленом на шею. Флойд умер в реанимации.

    Четверых полицейских, которые задержали Флойда, уволили 26 мая. В Миннеаполисе введен комендантский час.