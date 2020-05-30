Губернатор Миннесоты впервые полностью мобилизовал Нацгвардию

Полная мобилизация Нацгвардии нужна для установления порядка на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией.

«Вчера мы начали мобилизацию дополнительных сил», — объявил Дженсен.

Число бойцов Нацгвардии, задействованных в установлении порядка, может достигнуть 2,5 тысячи к 12:00 по местному времени (20:00 по Москве) 30 мая.

«Я поручаю [генерал-майору] Дженсену полностью мобилизовать Национальную гвардию. Мера, которую не принимали ни разу за всю 164-летнюю историю Нацгвардии Миннесоты», — сказал Уолз.

Массовые беспорядки начались в Миннесоте и десятке других американских городов после гибели Флойда. Перед этим в интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на афроамериканца наручники, повалили на землю и навалились на него втроем. Один из правоохранителей наступил ему коленом на шею. Флойд умер в реанимации.

Четверых полицейских, которые задержали Флойда, уволили 26 мая. В Миннеаполисе введен комендантский час.