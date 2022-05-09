Губернатор Камчатки предложил увековечить защитников Донбасса

Улицы населенных пунктов в Камчатском крае необходимо назвать именами и фамилиями погибших в Донбассе российских военных. С этим предложением выступил губернатор региона Владимир Солодов, его слова привела пресс-служба правительства края.

«Считаю необходимым увековечить их память в названиях улиц поселков и городов Камчатского края», — заявил он.

Солодов привел в пример военнослужащего Сергея Булгакова, который нес службу в бригаде морской пехоты, дислоцируемой в Петропавловске-Камчатском.

«Получив ранения, он прикрывал отход своих товарищей, не покинув огневую позицию. Своим подвигом он помог спасти жизни 38 сослуживцев и командира», — рассказал губернатор.

Утром 9 мая в столице региона прошел Парад Победы. В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 18 тысяч местных жителей.