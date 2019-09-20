Губернатор Калининграда напомнил США, кто такие русские

Перед тем, как строить планы о нападении на Россию, необходимо вспомнить уроки истории. Опыт ясно показывает, чем оборачивались подобные идеи. Такое заявление сделал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на слова американской стороны об обходе российских систем ПВО.

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«У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков», — сказал РБК Алиханов.

Он также призвал американских военных читать книги про Россию и помнить о том, что если даже план и хорош, то «всегда есть русские и исторический опыт».

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян, говоря о возможном начале войны с Россией, сказал, что у Пентагона есть определенный план. С его помощью Штаты смогут уничтожить систему ПВО Калининграда, если придется это сделать.