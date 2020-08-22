Губернатор Калифорнии призвал жителей бежать из штата из-за пожаров

Бригады пожарных старались потушить очаги возгорания в течение недели, но им не хватает ресурсов. Специалисты надеются на помощь из Австралии и Канады.

Согласно официальным данным, в результате рекордных по масштабам пожаров погибли шесть человек, пострадали 43 местных жителя, разрушено около 500 домов.

«Мы понимаем всю серьезность ситуации и опасность происходящего и хотим, чтобы люди прислушались к призывам эвакуироваться, отнеслись к этому серьезно», — заявил губернатор.

Пожары в Калифорнии охватили 500 тысяч гектаров леса, зафиксировано почти 560 очагов возгорания. Температура в штате держится в районе +37 градусов. При этом новый температурный рекорд был зафиксирован в Долине Смерти — межгорной впадине в районе пустыни Мохаве. Там столбики термометров поднялись до отметки в +54,4 градуса.

В некоторых городах сверкают молнии и проходят грозовые бури. Из-за этого с 18 августа действует режим чрезвычайной ситуации, писал «Царьград». Уведомления об эвакуации разослали 119 тысячам жителям штата.