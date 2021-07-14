Губернатор Флориды предложил США предоставить жителям Кубы доступ в интернет на фоне протестов

Американские компании из-за протестов на Кубе могли бы предоставить жителям этой стране доступ к интернету. С таким предложением выступил губернатор Флориды Рон Десантис

Десантис на встрече с законодателями и представителями общественности в Майами заявил, власти Кубы отключили интернет в стране, чтобы справиться с акциями протеста. Об этом сообщила газета​​​​​​​ Miami Herald.

«Думаю, одна из вещей, которые мы должны иметь возможность сделать вместе с нашими частными компаниями <…>, — это предоставить какой-то доступ к интернету через спутник», — сказал губернатор.

Он добавил, что во Флориде работают компании, которые имеют такие возможности. Десантис отметил, что будет проводить консультации по этому вопросу с бизнесом. Они обсудят возможности сделать этого. Много выходцев с Кубы живут именно во американском штате Флорида.

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты напрямую связаны с организацией воскресных протестов в республике. Об этом написал ТАСС.

Акции протеста и беспорядки начались в нескольких городах Кубы 11 июля. Массовые манифестации прошли в Сан-Антонио-де-лос-Баньос. Он находится в 24 километрах к югу от Гаваны. Люди говорили о проблемах с продовольствием, медленной вакцинации от коронавируса. Также в СМИ писали, что косвенной причиной протестов стал более свободный доступ кубинцев к западным социальным сетям. У людей появилась информация, отличная от предоставляемой правительством.