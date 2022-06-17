Губернатор Амурской области Орлов заявил, что в школах региона начнут преподавать китайский язык

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в школах Благовещенска начнут преподавать китайские язык. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Он отметил, что регион «дружит с Китаем» более 10 лет. В китайском городе Хэйхэ школьникам преподают русский язык, добавил Орлов.

«Мы считаем, что, чем больше людей будет понимать или по крайней мере на бытовом уровне общаться на китайском, тем лучше», — заключил он.