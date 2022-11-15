15 ноября 2022, 17:44
Губернатор Алиханов рассказал, когда Россия сможет наладить отношения с Евросоюзом
Губернатор Алиханов заявил, что Россия и Евросоюз улучшат отношения через два года
На то, чтобы наладить отношения с Евросоюзом, России потребуется примерно два-три года. Такой информацией поделился губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По словам Алиханова, страна обязательно вернется к сотрудничеству с альянсом. Он подчеркнул, что подобное уже неоднократно случалось в истории, передала «Политика сегодня».
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«Политика — это временно, а экономика и соседство — навсегда», — подытожил губернатор.
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