Собеседники издания считают, что Навального хотели отравить в ФСБ. Об этом они якобы «уверенно» говорят «с глазу на глаз». Однако никаких доказательств этому нет.

В статье отмечено, что Еврокомиссия, именно исходя из подобных предположений, ввела санкции в отношении главы ФСБ Александра Бортникова. В частности, западные страны могут в своем решении руководствоваться мыслью о том, что «отравление „Новичком“» по плечу только российским государственным деятелям. При этом газета не стала упоминать, что Россия под контролем ОЗХО уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ.

Источники издания заявили, что Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ стоит за якобы отравлением. При этом собеседники Тhе Guаrdiаn полагают, что никто не собирался убивать Навального. Его хотели лишь припугнуть. В материале утверждается, что «Новичок» решили использовать неслучайно. По логике Запада это вещество применили, чтобы Навальный выжил.

«ФСБ располагает большим количеством отравляющих веществ, многие из которых неизвестны. Если бы они хотели убить Навального, они бы это сделали», — процитировало издание источник в западных спецслужбах.

Алексею Навальному стало плохо, когда он летел в самолете из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в больницу Омска, а позже перевезли в немецкую клинику «Шарите».

Германия заявила, что мужчину отравили «Новичком». Такой же версии придерживается и несколько европейских лабораторий. Россия просит предоставить ей более подробную информацию о результатах исследования, но ответа до сих пор нет.