Guardian: в Китае провели «стресс-тестирование» на случай введения санкций

Правительственные ведомства Китая проводят «стресс-тестирование» на случай, если против страны будут введены санкции, подобные антироссийским. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источник.

«Те, кто участвуют в этом тестировании, используют действия в отношении России в качестве основы для разработки стратегических мер реагирования Китая, если Запад поступит с ним аналогичным образом. Это стресс-тестирование включает ряд методологий, в том числе моделирование», — сказано в материалах издания.

Газета сообщила, что тестирование началось в феврале–марте. Участие в нем принимают основные ведомства Китая, в частности те, которые регулируют деятельность банковского сектора и международной торговли.

«Сокрушительный удар» по России провалился, от антироссийских санкций больше страдают те, кто их вводит — к такому мнению пришел автор британской газеты Daily Express. Эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций сделает уязвимой экономику Европы, а Россия продолжит продавать топливо в Азию — в Китай, Южную Корею и Индию.