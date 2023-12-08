Мир 08 декабря 2023, 16:58 Guardian: птичий грипп в Антарктиде привел к гибели сотни морских слонов

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Птичий грипп в Антарктиде привел к гибели сотни морских слонов и других животных. Первые вспышки заболевания ученые зафиксировали среди бурых поморников у западного побережья Южной Георгии, написало издание Guardian.

Как уточнила газета «Взгляд», помимо массовой гибели морских слонов, специалисты заметили увеличение количества смертей среди морских котиков, доминиканских чаек в нескольких других местах.

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Уже подтвердились случаи заражения в 1,5 тысячи километров к западу от Южной Георгии на Фолклендских островах.