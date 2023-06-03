Мир 03 июня 2023, 12:59 Грызлов заявил о равноправном сотрудничестве России со всеми странами ЕАЭС Посол РФ Грызлов: Россия не намерена сотрудничать с одними странами ЕАЭС в ущерб другим Пресс-служба Кремля

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Россия не собирается сотрудничать с одними странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ущерб другим партнерам по объединению. Об этом в статье для издания «СБ. Беларусь сегодня» написал посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Дипломат отметил, что несмотря на тесные связи России и Белоруссии, аналогичный уровень взаимодействия возможен также с Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном. Он дополнил, что наработки Союзного государства могут быть использованы и на уровне ЕАЭС.

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«Для нас важно и дальше укреплять уже сложившиеся связи с армянскими, казахстанскими и киргизскими друзьями, с которыми нас связывают глубокие исторические и культурные узы», — заявил Грызлов.

Посол напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал встраивание взаимодействия стран «пятерки» на принципах взаимной выгоды и с учетом взаимных интересов.

Ранее Владимир Путин отметил успешную работу стран ЕАЭС. По словам главы государства, это позволило объединению заявить о себе как о самостоятельном и самодостаточном центре будущего многополярного мира.