Мир 04 мая 2023, 17:01 Грызлов заявил, что Россия ответит на попытки Запада ее уничтожить Посол Грызлов: РФ готова ответить на попытки Запада ее уничтожить РИА «Новости»

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Россия готова ответить Западу, тщетно пытающемуся ее уничтожить, и обязательно победит. Об этом заявил журналистам посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

«Сегодня мы готовы ответить Западу на их попытки уничтожить Россию. <…> Запад сегодня пытается нанести России стратегическое поражение. Мы понимаем, что это невозможно», — процитировал дипломата ТАСС.

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Грызлов констатировал, что победа в любом случае будет за Россией.

Он напомнил, что россияне, наряду с жителями других государств бывшего СССР, — наследники народа-победителя, разгромившего фашистов, которые до этого поставили на колени всю Европу. Такой народ не может предать наследие предков, поэтому, несомненно, «враг будет уничтожен».

Посол также подчеркнул, что, несмотря на ужасы прошлого, Запад сейчас способствует возрождению нацизма, и не без его помощи Украина превратилась в «антироссию».