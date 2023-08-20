Мир 20 августа 2023, 21:29 Грызлов предупредил об ответе России в случае атаки на Белоруссию Посол Грызлов: Россия ответит на атаку на Белоруссию всеми вооружениями РИА «Новости»

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Нападение третьей стороны на Белоруссию воспримут в России как нападение. Ответ будет всеми возможными средствами вооружения. Об этом посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил интервью белорусскому телеканалу СТВ.

«Президент Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Белоруссии мы будем считать это нападением на Россию», — сказал он.

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Посол напомнил, что в военной доктрине России ответ предусмотрен с применением всех возможных средств вооружения.

Президент республики Александр Лукашенко ранее сообщил, что Белоруссия не собирается вступать в боевые действия, если Вооруженные силы Украины не решатся нарушить ее границы. Он напомнил, что Россия является союзником Белоруссии и только «в Минске так открыто поддержали Москву».

Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев накануне заявил об усилении подразделений ВСУ в Волынской области.