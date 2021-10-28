Грызлов: последние переговоры по Донбассу одни из самых сложных и напряженных
Грызлов обвинил украинскую сторону в обострении ситуации в Донбассе
Состоявшееся накануне заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе стало одним из самых сложных и напряженных за все время существования формата. С таким заявлением по итогам мероприятия выступил полномочный представитель России в ТКГ Борис Грызлов.
«Сегодня состоялось очередное заседание контактной группы — одно из самых напряженных и сложных за все время нашей работы. В целом по итогу можно констатировать продолжение эскалации ситуации на линии соприкосновения со стороны Украины», — привела газета «Известия» слова Грызлова.
По его словам, власти Украины стараются не допустить снижения рейтинга главы государства Владимира Зеленского и по этой причине удерживают наблюдателя от самопровозглашенной ЛНР Андрея Косяка в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В обострении ситуации в Донбассе целиком и полностью виновата Украина, также считает Грызлов.
«Вся ответственность за обострение ситуации на Донбассе лежит на украинской стороне», — привело РИА «Новости» его слова.