Состоявшееся накануне заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе стало одним из самых сложных и напряженных за все время существования формата. С таким заявлением по итогам мероприятия выступил полномочный представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

«Сегодня состоялось очередное заседание контактной группы — одно из самых напряженных и сложных за все время нашей работы. В целом по итогу можно констатировать продолжение эскалации ситуации на линии соприкосновения со стороны Украины», — привела газета «Известия» слова Грызлова.

По его словам, власти Украины стараются не допустить снижения рейтинга главы государства Владимира Зеленского и по этой причине удерживают наблюдателя от самопровозглашенной ЛНР Андрея Косяка в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В обострении ситуации в Донбассе целиком и полностью виновата Украина, также считает Грызлов.

«Вся ответственность за обострение ситуации на Донбассе лежит на украинской стороне», — привело РИА «Новости» его слова.