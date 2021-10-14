Грызлов обвинил Украину в нежелании вести диалог по Донбассу

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в нежелании урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом написало РИА «Новости».

«Киевские представители в „нормандском формате“ неизменно заявляют о приверженности минским соглашениям без каких-либо изъятий, одновременно продолжая попытки исключить Донецк и Луганск из переговоров по урегулированию конфликта… В то же время Украина в Контактной группе уже не утруждает себя дипломатической эквилибристикой и не скрывает своих истинных намерений по заведению переговоров в тупик по всем аспектам урегулирования: политическому урегулированию, безопасности, социально-экономическому и гуманитарному», — считает Грызлов.

Он добавил, что ОБСЕ и другие представители международного сообщества не реагируют на поведение Украины в сложившейся ситуации, написали Дни.ру.