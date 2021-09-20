Грузовые поезда столкнулись в Гвинее. Один человек погиб

В Гвинее произошло столкновение двух грузовых составов, которые принадлежат российской компании «Русал». По предварительным данным, один человек в результате происшествия погиб, еще пять получили травмы. Об этом сообщила местная радиостанция Fim FM.

По одной из версий, машинисты не смогли связаться друг с другом и договориться о траектории следования поездов. Уточняется, что россияне в результате не пострадали.

Российская компания Русал» работает в Гвинее с 2001 года. Она является одним из крупнейших иностранных инвесторов в этой стране.