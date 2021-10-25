Грузовой самолет разбился в Индонезии

Грузовой легкомоторный самолет разбился в аэропорту Индонезии, в провинции Папуа. Об этом сообщил местный еженедельник Теmро.со со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта страны.

Крушение произошло утром 25 октября. В результате аварии один из пилотов погиб, второй получил травмы, но выжил. Информацию об этом подтвердили представители местных спецслужб.

Врачи госпитализировали обоих летчиков, но спасти жизнь первого не удалось — он скончался в больнице. Причины произошедшего сейчас уточняются.

Согласно одной из версий, которую выдвинул начальник аэропорта Аминггару Илага Герман Суджито, пилот попытался совершить посадку из-за неблагоприятных погодных условий, но ему не удалось удачно завершить маневр. В окрестностях аэропорта был густой туман.

Сейчас работа аэропорта временно приостановлена. Его работники стараются устранить последствия аварии.