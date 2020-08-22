Грузовой самолет потерпел крушение в Южном Судане

Точно известно только об одном пострадавшем, которого доставили в местную больницу. Как пояснил руководитель воздушной гавани Куол, самолет принадлежал компании South West Aviation. Он направлялся в штат Северный Бахр-эль-Газаль.

«На борту находились восемь человек, и я до сих пор не располагаю подробной информацией о количестве людей, погибших в результате крушения», — сказал он.

Куол уточнил, что самолет перевозил деньги для зарплаты рабочим. После крушения борт загорелся и очевидцы бросились собирать раскиданные купюры, чем помешали пожарным потушить огонь.

Также, по словам директора аэропорта, на борту находились мотоциклы, запчасти и продукты питания. По документам на борту были восемь человек. Но владельцы могли разместить большее количество пассажиров.

Он подчеркнул, что авиационные спецслужбы страны уже прибыли на место для установления причин аварии. Как только появятся первые результаты, он их огласит.