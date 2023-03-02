02 марта 2023, 01:37
Грузовой поезд сошел с рельсов под Киевом
Мэр Борисполя Борисенко сообщил, что в Киевской области сошел с рельсов грузовой поезд
Грузовой поезд сошел с рельсов в Киевской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Борисполя Владимир Борисенко.
Авария произошла в районе 21:00 по местному времени (20:00 по московскому времени) на переезде на улице Привокзальной.
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Предполагалось, что на участке до утра ограничат движение, но уже через полтора часа Борисенко сообщил, что проблему оперативно устранили.
Причины и обстоятельства сходя поезда с рельсов пока неизвестны. Также на момент написания новости не поступало сообщений о пострадавших и разрушениях.
Ранее пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Греции. По последним данным, жертвами аварии стали 36 человек, еще 130 получили ранения. Из числа последних 72 пассажира госпитализированы. Пассажирский поезд следовал по маршруту Афины — Солоники. В общей сложности в вагонах находились 342 человека и 10 сотрудников железной дороги.
За крушение поездов арестовали начальника станции Лариса. Он признал свою вину. Мужчина сообщил, что совершил ошибку, отправив составы по одному и тому же пути навстречу друг другу.
Поезда
Украина
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