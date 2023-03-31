Мир 31 марта 2023, 00:28 Грузовой поезд с этанолом сошел с рельсов в США

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В американском штате Миннесота грузовой поезд, который перевозил этанол, сошел с рельсов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные телеканала CNN.

Все произошло в городе Реймонд 30 марта 2023 года. Представители местной пожарной охраны отметили, что начали эвакуацию местного населения. Помимо этанола поезд также перевозил другие грузы. Информации о погибших и пострадавших в результате аварии не поступало, написал «ВЗГЛЯД».