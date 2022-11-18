Мир 18 ноября 2022, 09:43 Грузовой поезд остановился в Одесской области из-за взрыва на путях «Страна.ua» написала об остановке грузового поезда под Одессой из-за взрыва на путях Pxhere

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Взрыв произошел на путях железной дороге в Одесской области Украины. Из-за этого грузовой поезд остановился. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Одесской области из-за взрыва на путях остановился грузовой поезд на участке Березовка-Рауховка, пишут местные паблики», — сказано в сообщении.

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При этом Одесская железная дорога получила информацию об остановке грузового поезда из-за подрыва путей. Однако никаких официальных утверждений этим данным пока нет.

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Накануне, 17 ноября, по все Украине объявили воздушную тревогу. Взрывы раздавались в ряде областей страны. В частности, они прозвучали в Одессе и Днепропетровске. В последнем после случившегося на одном из предприятий начался пожар. Губернатор Одесской области Максим Марченко уточнил, что ракетный удар нанесли по инфраструктуре региона.