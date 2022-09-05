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Грузовое судно с тоннами украинской кукурузы направилось в Южную Корею

POSCO International: Южная Корея получит 61 тысячу тонн украинской кукурузы

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Грузовое судно с 61 тысячей тонн украинской кукурузы на борту прибудет в Инчхон в конце сентября. Сообщение появилось на сайте южнокорейской компании POSCO International.

Представители предприятия заявили, что грузовое судно покинуло украинский порт 16 августа.

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«Весь груз будет использован в качестве фуража», — отметили они.

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По данным сотрудников POSCO International, эта поставка украинской кукурузы стабилизирует цены на кормовые продукты в Южной Корее. Также они отметили, что в республике восприняли покупку злаков как помощь частных компаний в вопросе продовольственной безопасности страны.

Кроме того, представители POSCO International заявили, что они следили за «прогрессом в переговорах между Россией и Украиной о безопасных морских путях для поставок».

Сотрудники компании напомнили, что предприятие владеет экспортным терминалом в Николаеве. Его использование приостановили после начала спецоперации России на Украине. Частичное возобновление работы терминала произошло в июне.

По данным POSCO International, до настоящего времени объекту «не было нанесено прямого урона».

Сама компания является дочерним предприятием сталелитейного гиганта POSCO.

Южная Корея

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