Грузовой автомобиль врезался в группу людей в Венесуэле

В муниципалитете Ла Каньяда-де-Урданета в Венесуэле пострадали 11 человек, ожидавшие результатов региональных выборов около дома оппозиционного кандидата. Об этом в понедельник 22 ноября написало издание Diario Contraste Noticias.

По предварительным данным, в толпу врезался грузовой автомобиль. В результате случившегося произошел взрыв. Некоторые источники отметили, что среди пострадавших есть один несовершеннолетний, сообщили «Известия».

Местная полиция считает, что произошедшее не было актом проявления политической жестокости. В грузовике, который врезался в людей, находились двое мужчин в нетрезвом виде. Расследование дела продолжается.