Грузовое судно Ирана потерпело кораблекрушение в территориальных водах Ирака

По данным информагентства, грузовой корабль «Бехбехан» отчалил из порта Хорремшахр 2 июня и направился в иракский портовый город Умм-Каср. Он затонул вчера в канале Хор Абдалла. На борту судна находились семь человек. «Политика сегодня» рассказала, что двое членов экипажа пропали без вести, как минимум один человек погиб.