Мир 08 декабря 2023, 05:00 Грузовики встанут на рельсы. На Украине нашли способ частичного обхода блокады границы с Польшей «Укржелдороги»: застрявшие на границе украинские грузовики перевезут на поездах Freepik

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Украинские грузовики, застрявшие на пунктах пропуска из-за блокады польских дальнобойщиков, можно перевести через границу по железной дороге. Такое предложение озвучил замдиректора департамента коммерческой работы компании «Укржелдороги» Валерий Ткачев. Его слова привело издание «Страна.ua».

«Сейчас у нас стоит груженый поезд на переходе с Хрубешувом. Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим составы в массовом порядке», — сообщил Ткачев.

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По его словам, такая мера поможет частично обойти блокаду границы польскими дальнобойщиками. Сейчас Украина и Польша согласовывают технические вопросы для запуска первого такого поезда.

В конце ноября польские водители заблокировали автомобильные КПП на границе с Украиной. Они препятствовали движению коммерческих машин и поставке военных грузов.

В начале декабря министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.