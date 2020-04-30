Грузовики с разлагающимися трупами нашли в Нью-Йорке

Нью-йоркские полицейские нашли десятки трупов в грузовиках на одной из улиц города. Оказалось, что умерших хранило в автомобилях похоронное бюро в Бруклине.

Местные жители начали ощущать неприятный запах, исходивший из грузовиков, пишет газета New York Times. В итоге они вызвали сотрудников полиции, которые обнаружили в машинах десятки разлагающихся трупов. Сами грузовики стояли рядом с похоронным бюро.

Сколько было жертв коронавируса среди найденных тел, пока выясняется. Один из источников издания сообщил, что в похоронном бюро вышли из строя морозильные камеры, поэтому сотрудники решили хранить тела в фургонах.

Сейчас похоронные организации, кладбища, морги и крематории в США перегружены из-за большого количества смертей от коронавирусной инфекции. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Штатах насчитывается 60 966 погибших от вируса. Из них 18 076 человек погибли в Нью-Йорке. По числу заболевших COVID-19 США находится на первом месте среди других стран. Зафиксировано уже более миллиона случаев заражения. Как писала газета Wall Street Journal, американские власти заказали еще 100 тысяч мешков для скончавшихся в рамках подготовки к «худшему» развитию ситуации.