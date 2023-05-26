26 мая 2023, 17:55
Грузовикам из России и Белоруссии запретят проезд через польскую границу
Польша запретит движение через границу грузовиков из России и Белоруссии
Власти Польши запретят проезд через польско-белорусскую границу грузовиков, зарегистрированных в Белоруссии и России. Об этом сообщила пресс-служба польского МВД.
Соответствующий проект уже направили на рассмотрение в правительство.
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«До особого распоряжения приостановить через границу с Белоруссией движение для тягачей, грузовых автомобилей и прицепов, в том числе автопоездов и полуприцепов, зарегистрированных в Российской Федерации или Белоруссии», — указали в тексте документа.
Ранее правительство России получило от Госдумы обращение с просьбой рассмотреть возможность запрета транзита польских фур через российскую территорию, а также заправку грузовиков по розничным ценам на отечественных автозаправочных станциях.
В беседе с «360» глава логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло сообщал, что эти ограничения не сильно ударят по отрасли грузоперевозок в республике.
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